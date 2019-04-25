10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك والنجم الساحلي في الكونفيدرالية

كتب - كريم عبد المحسن وافقت الجهات الامنية، على حضور 10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك مع النجم الساحلي،

المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

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