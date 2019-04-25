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جدة - عمرو شويل الانتاج يستعد للزمالك بمواجهة بتروجت وديا يخوض فى الثالثة عصر اليوم الخميس فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة ودية مع فريق بتروجت على ستاد المصانع الحربية استعداداً لمواجهة الزمالك . وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت. Advertisements الانتاج يستعد للزمالك ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف . ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف . ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت .

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