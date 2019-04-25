شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يطلب تقريرا مفصلا عن الكونغو وأوغندا وزيمبابوى قبل الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب خافيير اجيري المدير الفني للفراعنة من مساعديه، إعداد تقرير كامل عن نقاط القوة والضعف فى منتخب الكونغو الديموقراطية ، كونه احد المنتخبات القوية في القارة ويمتلك كتيبة كبيرة من المحترفين المصريين، بجانب منتخبى أوغندا وزيمباوى اللذان يتواجدان فى مجموعة مصر.

وكشفت الكونغو الديمقراطية عن خريطة استعداداتها لمواجهة الفراعنة ضمن مباريات المجموعة الاولي لكأس الامم الافريقية والتي ستكون بإقامة معسكرات بين أبوظبي وفرنسا يتخللها ثلاث مباريات نارية امام منتخبات تونس والجزائر والسنغال.

وأوضح خافيير أجيري لمساعديه خاصة تيتو وضع خطة لكشف كافة ترتيبات وكواليس معسكر الفريق الكونغولي والتعرف على طرق التدريب التي يخوضها الفريق قبل انطلاق البطولة بوقت كاف.