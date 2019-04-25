الارشيف / اخبار الرياضه

أجيرى يطلب تقريرا مفصلا عن الكونغو وأوغندا وزيمبابوى قبل الكان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يطلب تقريرا مفصلا عن الكونغو وأوغندا وزيمبابوى قبل الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  طلب خافيير اجيري المدير الفني للفراعنة من مساعديه، إعداد تقرير كامل عن نقاط القوة والضعف  فى منتخب الكونغو الديموقراطية ، كونه احد المنتخبات القوية في القارة ويمتلك كتيبة كبيرة من المحترفين المصريين، بجانب منتخبى أوغندا وزيمباوى اللذان يتواجدان فى مجموعة مصر.

وكشفت الكونغو الديمقراطية عن خريطة استعداداتها لمواجهة الفراعنة ضمن مباريات المجموعة الاولي لكأس الامم الافريقية والتي ستكون بإقامة معسكرات بين أبوظبي وفرنسا يتخللها ثلاث مباريات نارية امام منتخبات تونس والجزائر والسنغال.

وأوضح خافيير أجيري لمساعديه خاصة تيتو وضع خطة لكشف كافة ترتيبات وكواليس معسكر الفريق الكونغولي والتعرف على طرق التدريب التي يخوضها الفريق قبل انطلاق البطولة بوقت كاف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجيرى يطلب تقريرا مفصلا عن الكونغو وأوغندا وزيمبابوى قبل الكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا