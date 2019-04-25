شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه بتروجت ودياً استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الثالثة عصر اليوم الخميس فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة ودية مع نظيره بتروجت على ستاد المصانع الحربية استعداداً لمواجهة الزمالك .

وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف .

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت .