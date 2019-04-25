جماهير ليفربول تطالب بايقاف نجم مانشستر سيتي بسبب الكونغ فو

كتب - محمد معتز صلاح الدين

طالبت جماهير مانشستر يونايتد وليفربول الاتحاد الإنجليزي بإيقاف دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي بعد تدخله الخطير الذي قام به على بيريرا لاعب مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن مؤجلات الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

وكان سيلفا قد قام بتدخل خطير على بيريرا أشبه بالكونج فو، لم يتحسب عليها حكم المباراة شئ، مما أغضب جماهير مانشستر يونايتد وليفربول بسبب



تغاضي الحكم عنها، مطالبين بإيقاف اللاعب الإسباني لمدة 3 مباريات.