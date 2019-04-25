شاهد. جروس يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل لقاء النجم الساحلي

أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أنه ينتظر دعم جماهير القلعة البيضاء في المباراة المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي على ستاد برج العرب، والمقرر لها

يوم الأحد فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جروس في الفيديو الذي تم تسجيله أثناء اجتماعه مع رئيس الزمالك: "انتظر

دعم الجماهير، خاصة في ظل صعوبة المباراة وقوة المنافس.. فريقي جاهز، ونتمنى تحقيق الفوز بعدد كثير من الأهداف، يمنحنا الأفضلية في مباراة العودة".وكان الزمالك قد خسر امام بيراميدز بهدف نظيف في بطولة الدوري .