أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أنه ينتظر دعم جماهير القلعة البيضاء في المباراة المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي على ستاد برج العرب، والمقرر لهايوم الأحد فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وقال جروس في الفيديو الذي تم تسجيله أثناء اجتماعه مع رئيس الزمالك: "انتظر
وكان الزمالك قد خسر امام بيراميدز بهدف نظيف في بطولة الدوري .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد. جروس يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل لقاء النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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