رياضة | موعد أهم مباريات اليوم الخميس 25 أبريل والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد أهم مباريات اليوم الخميس 25 أبريل والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الخميس 25 أبريل بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، وأيضاً سيخوض الأندية المصرية مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي يتنافس في الحصول على لقبه أكثر من فريق هذا الموسم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الخميس 25 أبريل في جميع المنافسات العالمية والمحلية.

- الدوري المصري

وادي دجلة vs الإسماعيلي .. في الساعة 5 مساءً عبر قناتي [ أون سبورت - نايل سبورت ].

الأهلي vs المصري البورسعيدي .. في الساعة 8 مساءً عبر قناتي [ أون سبورت - نايل سبورت ].

- الدوري الإسباني

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إشبيلية vs رايو فاليكانو .. في الساعة 7:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

فياريال vs ريال سوسيداد .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

خيتافي vs ريال مدريد .. في الساعة 9:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

- كأس إيطاليا

أتالانتا vs فيورنتينا .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة TRT sport HD.

- الدوري السعودي

الرائد vs الفيحاء .. في الساعة 7:45 مساءً عبر قناة السعودية الرياضية.