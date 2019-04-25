رياضة | الأحد الحاسم .. جماهير الزمالك تنتظر حصد الألقاب في جميع الألعاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد الحاسم .. جماهير الزمالك تنتظر حصد الألقاب في جميع الألعاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الزمالك، منافسه فريق النجم الساحلي التونسي يوم الأحد 28 أبريل القادم، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد هذا اليوم هو فاصل لجماهير فريق الزمالك، حيث سيواجه أبناء القلعة البيضاء مباريات فاصلة في ألعاب الصالات أيضاً، حيث يرغب الجمهور حصد ثمار مجهود الموسم الجاري.

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حيث سيلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، فريق الأهلي في المباراة التي تعد فاصلة للتويج بلقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وأيضا سيواجه فريق القلعة البيضاء لكرة السلة منافسه فريق الجزيرة، في المباراة الثانية لدور النهائي لبطولة لم يحققها الزمالك منذ 10 سنوات.

ويطمح جميع الفرق في تلك الألعاب بنادي الزمالك لتحقيق نتائج إيجابية، من أجل الحصول على لقب الدوري في كرة السلة واليد، وتحقيق نتيجة إيجابية في ملعب برج العرب أمام النجم الساحلي بدور النصف نهائي من الكونفدرالية، وحسم التأهل من مباراة الذهاب.