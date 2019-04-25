رياضة | النحاس: جروس لم يستغل إمكانيات لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النحاس: جروس لم يستغل إمكانيات لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بأن جروس المدير الفني للزمالك لم يتمكن من استغلال إمكانيات لاعبي الفريق على رأسهم محمود كهربا ويوسف أوباما.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "جروس لم يستغل الامكانيات الفنية للاعبيه على رأسهم كهربا وأوباما الذين يعدون في أفضل حالاتهم الفنية وساسي من أفضل اللاعبين في الدوري".

واختتم النحاس تصريحاته قائلاً : "لو لاعبي براميدز وجهازه الفني الحالي متواجدين في الأهلي كانوا سيستعيدون ذكريات جيل 2004 وهو جيل بركات وأبو تريكه".