رياضة | النحاس: فوز بيراميدز بالدوري سيكون قنبلة نووية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النحاس: فوز بيراميدز بالدوري سيكون قنبلة نووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بأن فوز بيراميدز بالدورب سيكون قنبلة نووية.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " فوز بيراميدز على الأهلي والزمالك يعد إنجاز له وفوزه بالدوري سيكون قنبلة نووية".

وأضاف :"يحسب لحسام حسن انضمام ايريك تراوري لبيراميدز، حيث سجل 10 أهداف في 3 مباريات".

واختتم النحاس تصريحاته قائلاً : " دونجا أصبح من أفضل لاعبي خط الوسط وأرشحه للإنضمام للمنتخب".