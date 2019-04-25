رياضة | شتيجن: كنت محبطا في مونديال 2019 وهذا سبب عدم رحيلي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شتيجن: كنت محبطا في مونديال 2019 وهذا سبب عدم رحيلي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة، أنه كان على وشك الرحيل عن البارسا في موسمه الثاني مع الفريق بسبب المنافسة مع برافو الحارس الأول وقتها.

وقال شتيجن في تصريحات تلفزيونية: "عندما كنت في سن 16 أو 17 كنت أفكر أنني لن أرحل عن غلادباخ إلا إلى برشلونة وعندما جاء إتصال من البارسا كان الأمر صعباً لكن كان الرحيل أمر منطقي".

وعن المنافسة مع برافو، أوضح: "لقد كانت وضعية غير مريحة لأنني كنت أريد اللعب وفي الموسم الثاني كانت هناك إتصالات مع بعض الأندية، في موسمي الثاني مع برشلونة كنت على وشك الرحيل ولكن بعد ذلك إتخذ النادي قراره ورحل برافو ثم أصبحت الحارس الأول".

Advertisements

وأردف: "في مونديال 2018 لقد كنت محبطاً بعد قرار لوف بأنني سأكون الحارس الثاني وبطبيعة الحال كنت اتمنى أن ألعب والأن رغبتي هي نفسها محاولة تطوير نفسي لكي أصبح الرقم 1 مع المنتخب".

وأكمل: "جدي كان دائماً حاضراً في التدريبات مهما كان الوقت لقد كان حاضراً

معي دائماً رفقة والدتي لم أكن لأصل أو أحقق أي شيء بدون مساعدتهما".