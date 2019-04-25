رياضة | عماد النحاس: مدرسة الأهلي سبب نجاح بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد النحاس: مدرسة الأهلي سبب نجاح بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بأن مدرسة الأهلي التي طبقها بيراميدز هي سبب نجاحه.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أوافق على تولي أي منصب أو إداري في الأهلي".

واختتم النحاس تصريحاته قائلاً : " بيراميدز أحدث طفرة في الكرة المصرية وسبب نجاحه هو تطبيق مدرسة الأهلي، حيث استعان بجهاز فني كفء بالإضافة لشراؤه لأفضل لاعبين في الدوري وأفضل محترفين كما أن صفقات يناير زادت من مستواه مما جعله يتصدر الدوري المصري".