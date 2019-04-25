رياضة | نجم مانشستر سيتي يفاجئ ليفربول بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يفاجئ ليفربول بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البلجيكي فنسان كومباني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أنه سعيد للغاية بالفوز الذي حققه فريقه على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها كومباني لشبكة " سكاي سبورتس " أن الفريق لم يبدأ بالطريقة التي نودها لكن هذا ما يجدث يجب أن ندافع جيداً قبل البحث عن إحراز الأهداف وفي الشوط الثاني نجحنا في تطبيق الإيقاع الخاص بنا وسجلنا هدفي الفوز.

وأردف " مهمة الإحتفاظ باللقب لن تكون سهلة كما إعتقد البعض الفوز في الديربي أمر جيد للغاية لكن الدوري لا يوجد به أي شيء مستبعد وستكون مباراة بيرنلي خارج الديار صعبة للغاية والفريق يحتاج لثلاثة إنتصارات من أجل ضمان الفوز باللقب.

وأنهى أن ليفربول لن يسقط في المباريات المقبلة والضغوط ستكون علينا أكبر خاصةً وأن الريدز يحظون بفرصة جيده للمنافسة على اللقب حتى النهاية.