رياضة | عاجل.. استبعاد محمد صلاح من تشكيلة الموسم في البريميرليج (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استبعاد محمد صلاح من تشكيلة الموسم في البريميرليج (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تشكيلة الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز وتشهد التشكيلة تواحد لاعب وحيد من خارج ليفربول ومانشستر سيتي وهو بول بوجبا نجم وسط اليونايتد.

وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية؛ بوجبا سيكون تواجد في تشكيلة الموسم حيثُ لعب 44 مباراة مع فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم وسجل 16 هدفًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الحارسين البرازيليين "إيدرسون وأليسون بيكر" سيكون متواجد في التشكيلة بعد المستوى الرائع للثنائي هذا الموسم كما تأكد وجود الهولندي فان ديك مدافع ليفربول.

وجاءت تشكيلة الموسم 2018/2019 المسربة من الصحف الانجليزية والتي يغيب عن محمد صلاح كالتالي:

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حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - لابورت - أرنولد

خط الوسط: بوجبا - فيرناندينهو - بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: ساديو ماني - سيرخيو أجويرو - رحيم ستيرلينج

وتشهد التشكيلة المسربة تواجد 6 لاعبين من مانشستر سيتي بجانب 4 لاعبين من ليفربول ولاعب من مانشستر يونايتد.