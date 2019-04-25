رياضة | حقيقة رحيل "قناوي" و"سعد" عن اللجنة الفنية بنادي المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل "قناوي" و"سعد" عن اللجنة الفنية بنادي المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم شديد قناوي بالاعتذار عن الاستمرار في اللجنة الفنية بنادي المنيا والتي تكونت من أجل إختيار افضل العناصر للفريق الأول لكرة القدم للموسم القادم من اجل الصعود إلى الدوري الممتاز .

وقال قناوي إنه اعتذر لمجلس اداره نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر نظرا لاعتذار كل من هشام عبدالرسول واشرف يوسف وجمال سالم، مشيرا إلى أن اللجنه أصبحت غير شرعيه شخص فقط.

ونفي عباس سعد أحد أعضاء اللجنة بأنه قد تقدم لمجلس اداره نادي المنيا، وصرح سعد أن " نادي المنيا بيتة وأنة تحت أمر نادي المنيا في اي وقت واذا طلب نادي المنيا خبراتة سيكون متواجد، موضحا بان استمرار اللجنه او عدم استمرارها سيكون في يد مجلس إدارة نادي المنيا .