رياضة | كل ما تريد معرفته عن جائزة أفضل لاعب في إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن جائزة أفضل لاعب في إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي على نهايته ويتنافس الكثير من اللاعبين على جائزة أفضل لاعب في الموسم وذلك في الحفل المقرر إقامته بنهاية شهر أبريل الجاري حيث سيتم خلاله توزيع الكثير من الجوائز على اللاعبين الفائزين.

وفي السطور المقبلة يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز اللاعبين المرشحين لحصد اللاعب بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى الخاصة بالحفل.

حفل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

في البداية نجح الكثير من اللاعبين في تقديم بلاء حسن مع أنديتهم ما جعلهم بظهرون بصورة مثالية ليتم ترشيح بعض اللاعبين للحصول على الجائزة وهم :-

سيرجيو أجويرو

نجح الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في تقديم موسم مميز مع فريقه نجح خلاله في تسجيل تسعة عشر هدفاً يحتل بهم صدارة التهديف مناصفة مع صلاح وأوباميانج.

إيدين هازارد

يقود الدولي البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي فريقه في أكثر من مباراة لتحقيق الفوز عن طريق التسجيل أو بصناعة الفرص لزملائه ما جعله قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال للعملاق الاسباني ريال مدريد.

بيرناردو سيلفا

أبهر الدولي البرتغالي جميع عشاق الدوري الإنجليزي بفضل المستويات المبهرة التي يقدمها خاصةً في مباراة سوانزي سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية بعد أن أنقذ السيتزينز من الخسارة وقادهم للمباراة النهائية.

رحيم سترلينج

ثالث أضلاع المشرحين للفوز بالجائزة من جانب مانشستر سيتي ساهم خلال الجولات القليلة الماضية في حصد لفريقه للكثير من النقاط الهامة.

فيرجيل فان دايك

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صخرة الدفاع الهولندية والتي تكسرت عليها أعتى المهاجمين في البريميرليج وقاد فريقه لتصدر بطولة الدوري والوصول للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ساديو ماني

اخر الأسماء المرشحة لنيل الجائزة السنغالي ساديو ماني صاحب المستويات الرائعة مع الريدز رفقة صلاح وفيرمينو ويعتبر العلامة المضيئة في فريقه هذا الموسم بجانب فان دايك.

الأقرب لحصد الجائزة

تبدو الأمور منتهية والجائزة تقترب من الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول طبقاً لبعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاربعاء وشركة المراهنات العالمية Bet365 وسيأتي في المركز الثاني اللاعب رحيم سترلينج وسيحل ثالثاً سيرجيو أجويرو.

موعد الإعلان عن الفائز بالجائزة

سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري في حفل سيشارك به الكثير من الأشخاص كما سيعلن في الحفل أيضاً عن جائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليج وفريق العام وجائزة " ميريت " الخاصة بأفضل شخصية رياضية في العام.

طريقة التصويت لحسم الفائز

يتم التصويت على الجائزة عن طريق أعضاء من رابطة اللاعبين المحترفين كما يقوم ممثلو الاتحاد بزيارة كل الأندية الخاصة بالدوري والتي تشارك في المنافسات المحلية والبالغ عددهم 92 فريقاً من أجل تقديم إستمارات الإقتراع تكون الفئة A خاصة بأفضل لاعب والفئة B أفضل لاعب شاب والفئة C فريق العام.

تحظر اللجنة المنظمة اللاعب أن يقوم بالتصويت لزميله في نفس الفريق ولا يمكن له الفوز بها في حالة منع فريقه من المشاركة في التصويت وفور الإنتهاء من التصويت يتم إرسال إستمارات الإقتراع إلى ممثلي الأندية لوضع الأختام اللازمة عليهم ويتم حساب الأصوات لمعرفة الفائز.

آخر من توج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

ويعتبر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول آخر من توج بالجائزة الموسم الماضي بعد أن قدم موسماً خرافياً نجح خلاله في تسجيل إحدى وأربعين هدفاً كسر بهم الكثير من الأرقام القياسية كما نجح بتلك الأهداف في قيادة الريدز للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونجح صلاح في الحصول على الجائزة بالتفوق على البلجيكي كيفين دي بروين على الرغم من أنه قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز بالبريميرليج فيما حل الإنجليزي هاري كين في المركز الثالث.