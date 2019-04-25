تعرف على مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز المتبقية

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٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

الأهلي والزمالك

اشتعلت المنافسة على الفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم بعد الفوز الذي حققه فريق بيراميدز على الزمالك، وصعوده لصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، وتراجع الفريق الأبيض خلفه في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فى انتظار مباراته أمام المصرى البورسعيدى فى الثامنة من مساء غد الخميس على ستاد المكس بالإسكندرية. الصراع على الفوز بلقب الدوري يبدو مختلفاً عن المواسم السابقة التي كان يتحدد بطلها قبل أسابيع من نهاية البطولة بسبب الظهور المميز لفريق بيراميدز .

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وما يزيد من غموض تحديد البطل أن الفرص متاحة للأندية الثلاثة، لأن الأهلي إذا فاز بكل مبارياته يتوج باللقب، ونفس الأمر حال تعادله في مباراة القمة في الجولة الأخيرة، بينما سيكون الزمالك مطالب بالفوز بكل مبارياته بما فيها لقاء القمة إذا لم يخسر الأهلي أي نقاط، بينما يحتاج بيراميدز للفوز باللقب بخلاف فوزه