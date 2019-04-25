انت الان تتابع مدرب الزمالك يحذر جروس من لاعبى النجم لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

جروس

حذر أمير عزمى، المدرب العام لنادى الزمالك، السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، من طول القامة الذى يتميز به لاعبو النجم الساحلى التونسى، فى اللقاء المرتقب بينهما فى ذهاب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامته يوم 28 أبريل الجارى على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وتأهل فريق الزمالك إلى الدور قبل النهائي من بطولة الكونفيدرالية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حسنية أغادير بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، في إياب ربع النهائي، وسبق للفارس الأبيض أن عاد من المغرب بتعادل سلبي مع أغادير في لقاء الذهاب.

Advertisements

وأعد عزمى تقريرا مفصلا عن ثغرات الفريق التونسى والوقوف على نقاط القوة لدى لاعبيه، حيث تمثلت نقاط القوة فى طول قامة اللاعبين وقوتهم البدنية خصوصا فى الالتحامات، واعتمادهم على العرضيات المتقنة التى يستغلوها بشكل مثالى نظرا لطول قامتهم. وكشف مدرب الزمالك أن أبرز ثغرات الزمالك تتمثل فى البطء النسبى لخط