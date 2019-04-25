انت الان تتابع مدرب الزمالك يحذر جروس من لاعبى النجم لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص
جروس
حذر أمير عزمى، المدرب العام لنادى الزمالك، السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، من طول القامة الذى يتميز به لاعبو النجم الساحلى التونسى، فى اللقاء المرتقب بينهما فى ذهاب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامته يوم 28 أبريل الجارى على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وتأهل فريق الزمالك إلى الدور قبل النهائي من بطولة الكونفيدرالية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حسنية أغادير بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، في إياب ربع النهائي، وسبق للفارس الأبيض أن عاد من المغرب بتعادل سلبي مع أغادير في لقاء الذهاب.
وأعد عزمى تقريرا مفصلا عن ثغرات الفريق التونسى والوقوف على نقاط القوة لدى لاعبيه، حيث تمثلت نقاط القوة فى طول قامة اللاعبين وقوتهم البدنية خصوصا فى الالتحامات، واعتمادهم على العرضيات المتقنة التى يستغلوها بشكل مثالى نظرا لطول قامتهم. وكشف مدرب الزمالك أن أبرز ثغرات الزمالك تتمثل فى البطء النسبى لخط
وأعد عزمى تقريرا مفصلا عن ثغرات الفريق التونسى والوقوف على نقاط القوة لدى لاعبيه، حيث تمثلت نقاط القوة فى طول قامة اللاعبين وقوتهم البدنية خصوصا فى الالتحامات، واعتمادهم على العرضيات المتقنة التى يستغلوها بشكل مثالى نظرا لطول قامتهم.
وكشف مدرب الزمالك أن أبرز ثغرات الزمالك تتمثل فى البطء النسبى لخط الدفاع، وغياب المهاجم كريم عريبى عن المباراة المرتقبة بعد طرده خلال مواجهة الهلال السودانى فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية التى جمعتهما على ملعب السويس وانتهت بفوز فريقه 2-1 .
وتواجد المدرب العام للزمالك، مساء الثلاثاء، في ملعب السويس بتكليف من كريستيان جروس، لمتابعة لقاء الهلال السوداني والنجم الساحلي ، وتابع أمير المباراة للوقوف على ثغرات الفريقين، وتحديد نقاط القوة لديهما، وتقديم تقرير خاص باللقاء للمدير الفني السويسري.
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