انت الان تتابع نجم الأهلي: فوز بيراميدز بالدوري «قنبلة نووية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:١٩ ص
أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن فرص الأهلي والزمالك وبيراميدز، في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، تكاد تكون متساوية بشكل كبير. وأوضح النحاس، خلال تصريحات تليفزيونية بحلقة الأربعاء من برنامج «ستوديو اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»، أن فريق بيراميدز قد يفاجئ الجميع بالحصول على لقب الدوري مستفيدًا من أي تعثر للأهلي والزمالك في مبارياتهما المتبقية خاصة وأن جميعها صعبة، معلقًا: «فوز بيراميدز بالدوري المصري سيكون قنبلة نووية».
اقرأ أيضًا| تعرف على مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز المتبقية وأشار نجم الأهلي السابق، إلى أن بيراميدز استفاد في المباريات الأخيرة من انشغال القطبين بمشاركاتهما الإفريقية وخسارتهما للعديد من النقاط بسبب ضغط المباريات، ونجح في تحقيق انتصارات متتالية قادته للصدارة. وعن إمكانية تكرار فوز المقاولون
اقرأ أيضًا| تعرف على مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز المتبقية
وأشار نجم الأهلي السابق، إلى أن بيراميدز استفاد في المباريات الأخيرة من انشغال القطبين بمشاركاتهما الإفريقية وخسارتهما للعديد من النقاط بسبب ضغط المباريات، ونجح في تحقيق انتصارات متتالية قادته للصدارة.
وعن إمكانية تكرار فوز المقاولون العرب على الأهلي في مباراة الدور الثاني، يرى النحاس أن فريقه قادر على تحقيق انتصار جديد على المارد الأحمر مثلما فعل في مباراة الدوري الأول وأم كل شيء وارد في كرة القدم.
ويحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 63 جمعها من 29 مباراة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 27 مباراة، ويأتي الأهلي ثالثًا برصيد 58 نقطة جمعها من 26 مباراة.
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