انت الان تتابع النحاس: أرحب بالعمل في أي منصب بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ ص
عماد النحاس
رحب عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، بالعمل في أي منصب داخل النادي الأهلي، أيًا كان موقعه، نافيًا تلقيه أي اتصالات من مسؤولي النادي الأحمر، في الفترة الأخيرة. وأعلن نادي المقاولون العرب، منذ أيام قليلة عن تجديد تعاقد النحاس مع الفريق الأصفر، لموسم جديد، في الوقت الذي ربط البعض اسمه بتولي منصب المدير الفني للقلعة الحمراء، خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي، بعد تراجع النتائج بالخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وضياع صدارة الدوري المصري بالخسارة أمام بيراميدز.
وقال النحاس، خلال تصريحاته لقناة «mbc masr»: «لم يتفاوض معي أحد من الأهلي في هذه الفترة كما يتردد، تلقيت عرضا من النادي في بداية الموسم للعمل في لجنة الكرة ورحبت وقتها رغم أن العمل لم يكن فنيًا، لأن العمل في الأهلي بالنسبة لي لا يحتاج لتفكير». ويقود مدافع الأهلي السابق، فريق
وقال النحاس، خلال تصريحاته لقناة «mbc masr»: «لم يتفاوض معي أحد من الأهلي في هذه الفترة كما يتردد، تلقيت عرضا من النادي في بداية الموسم للعمل في لجنة الكرة ورحبت وقتها رغم أن العمل لم يكن فنيًا، لأن العمل في الأهلي بالنسبة لي لا يحتاج لتفكير».
ويقود مدافع الأهلي السابق، فريق المقاولون لتقديم نتائج رائعة هذا الموسم، حيث يحتل الذئاب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المصري صاحب المركز الرابع، مما دفع مجلس إدارة ناديه لتجديد تعاقده لموسم إضافي قبل نهاية الموسم لمزيد من الاستقرار.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 26 مباراة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 63 لكنه خاض 29 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 60 نقطة جمعها من 27 مباراة.
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