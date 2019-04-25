انت الان تتابع بايرن ميونيخ يتخطى بريمن ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص

حقق فريق بايرن ميونيخ الألمانى فوزا مثيرا على فريق فيردر بريمن فى اللقاء الذى جمعهما، مساء الأربعاء، على ملعب فيسير شتاديون، ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة كأس ألمانيا. احرز أهداف بايرن كل من روبرت ليفاندوفسكى هدفين، وتوماس مولر هدف، بينما جاءت أهداف بريمن بواسطة كل من يويا أوساكو وميلوت ريشكا. بهذه النتيجة يحسم الفريق البافاراى تأهله الى نهائى الكأس ويضرب موعدا مع نظيره لايبزج الذى تأهل هو الآخر بعد تخطى عقبة هامبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء الثلاثاء.

البداية جاءت سريعة وقوية من لاعبى الفريقين، ونجح ليفاندوفسكى فى إحراز اول الأهداف فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء قبل أن ينتهى الشوط الأول بتقدم بايرن. وشهد الشوط الثانى إضاعة العديد من الفرص السهلة التى سنحت للفريقين قبل أن يضاعف مولر النتيجة ويسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 63. وانتفض بريمن ورفض الاستسلام

Advertisements