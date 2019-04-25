بايرن ميونيخ يتخطى بريمن ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

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تحرير:محمد فرج ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص
حقق فريق بايرن ميونيخ الألمانى فوزا مثيرا على فريق فيردر بريمن فى اللقاء الذى جمعهما، مساء الأربعاء، على ملعب فيسير شتاديون، ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة كأس ألمانيا. احرز أهداف بايرن كل من روبرت ليفاندوفسكى هدفين، وتوماس مولر هدف، بينما جاءت أهداف بريمن بواسطة كل من يويا أوساكو وميلوت ريشكا. بهذه النتيجة يحسم الفريق البافاراى تأهله الى نهائى الكأس ويضرب موعدا مع نظيره لايبزج الذى تأهل هو الآخر بعد تخطى عقبة هامبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء الثلاثاء.
البداية جاءت سريعة وقوية من لاعبى الفريقين، ونجح ليفاندوفسكى فى إحراز اول الأهداف فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء قبل أن ينتهى الشوط الأول بتقدم بايرن. وشهد الشوط الثانى إضاعة العديد من الفرص السهلة التى سنحت للفريقين قبل أن يضاعف مولر النتيجة ويسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 63. وانتفض بريمن ورفض الاستسلام
البداية جاءت سريعة وقوية من لاعبى الفريقين، ونجح ليفاندوفسكى فى إحراز اول الأهداف فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء قبل أن ينتهى الشوط الأول بتقدم بايرن.
وشهد الشوط الثانى إضاعة العديد من الفرص السهلة التى سنحت للفريقين قبل أن يضاعف مولر النتيجة ويسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 63.
وانتفض بريمن ورفض الاستسلام وأدرك تعادلا مثيرا حينما سجل هدفين فى الدقيقتين 74 و 75 عن طريق أوساكو وريشكا على الترتيب، وفى الدقيقة 80 حسم ليفاندوفسكى نتيجة اللقاء وخطف الهدف الثالث لبايرن، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا عن تأهل رفقاء مولر للمباراة النهائية.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من بطولة كأس ألمانيا التى تجمع بين بايرن ميونيخ ولايبزج، مساء السبت الموافق 25 مايو المقبل.
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