انت الان تتابع رئيس الزمالك: إقالة جروس غير منطقية في هذا التوقيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص
جروس
استبعد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الاستغناء عن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض في الفترة الحالية، مؤكدًا على بقائه في منصبه حتى نهاية الموسم الحالي. وأوضح في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أن ناديه متمسك باستمرار جروس في عمله، مشيرًا إلى أن الفريق يمر بفترة حاسمة من الموسم وسيكون من غير المنطقي إجراء أي تغييرات في الجهاز الفني للفريق، وأن ذلك لا يعفي المدرب من مسؤولية تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.
وتابع رئيس القلعة البيضاء: «ندعم الجهاز الفني بقيادة جروس، لأن الفريق متبقي لديه 7 مباريات فقط في بطولة الدوري ومن الضروري مساندته في هذه المرحلة الصعبة، رغم وجود بعض الملاحظات على أسلوبه ومستوى بعض اللاعبين». وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، بهدف نظيف، في
وتابع رئيس القلعة البيضاء: «ندعم الجهاز الفني بقيادة جروس، لأن الفريق متبقي لديه 7 مباريات فقط في بطولة الدوري ومن الضروري مساندته في هذه المرحلة الصعبة، رغم وجود بعض الملاحظات على أسلوبه ومستوى بعض اللاعبين».
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة الـ26 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 63 نقطة، يرتقي بها إلى صدارة جدول المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الأبيض الذي تراجع للمركز الثاني، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 58 نقطة.
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