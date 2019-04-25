انت الان تتابع استعدادا لأمم أفريقيا..مصر تواجه تنزانيا وغينيا وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

أجيري

وافق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الوطني على برنامج المباريات الودية للمنتخب الوطني الأول قبل مشاركته في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. وقال المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن الجهاز الفني للفريق استقر على مواجهة منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و 16 يونيو على الترتيب بستاد برج العرب، بعد العرض على المهندس هاني أبو ريدة المشرف العام على المنتخب الذي استعرض مع خافيير أجيري المدير الفني للفريق الأسباب الفنية لهذا الاختيار.

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وكان منتخبا تنزانيا وغينيا قد أبديا موافقتيهما للقاء المنتخب الوطني ضمن عدة موافقات حصلت عليها إدارة الفريق خلال الاتصالات التي أجرتها وشملت أغلب الفرق المتأهلة للبطولة فيما عدا الفرق الثلاثة التي تشارك مصر في مجموعتها.الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحفظ على مواجهة غانا أو كوت ديفوار وديا خلال معسكر الفراعنة