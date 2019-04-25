شكرا لقرائتكم خبر عن استاد«الكلية الحربية» يجهز الفراعنة لبطولة الأمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى الأول، مفاوضاته مع بعض الاتحادات الإفريقية، للاتفاق على ثلاث مباريات ودية يؤديها خلال استعداداته التي تسبق انطلاق مباريات بطولة الأمم الإفريقية منتصف يونيو المقبل، وكان أجيرى قد طلب ثلاث مباريات ودية من مدارس مختلفة، قبل خوض منافسات البطولة والتى يستهلها بلقاء زيمبابوى في الجولة الأولى والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وكان خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، قد رفض العرض الذي جاء إلى اتحاد الكرة ونقله له لهيطة، بوجود عرضين من منتخبى غانا وكوت ديفوار يرغبان في مواجهة الفراعنة قبل انطلاق البطولة، وأصر على طلبه لقاء مما سبق أن حدده وهى منتخبات السنغال وجنوب إفريقيا ومدغشقر أو تنزانيا وأنجولا.

وأكد المدير الفنى أنه يسعى من خلال هذه المباريات للتوصل للتشكيل الأنسب الذي سيخوض به مباريات البطولة، ونقل المدير الفنى للهيطة، أنه يرفض مواجهة المنتخبات القوية قبل بدء المنافسات، خشية تعرض لاعبيه للإصابات أو الإرهاق وعدم تمكنه من تحقيق هدفه من خلال تكليف بعض اللاعبين ببعض الواجبات داخل الملعب. في نفس السياق، كشف مصدر مقرب من اتحاد الكرة، أن الجبلاية تلقت صباح أمس عرضين جديدين من منتخبات الكاميرون والمغرب يطلبان من خلاله ملاقاة الفراعنة، وأكد أن العرضين تم نقلهما للمدير الفنى انتظارا لتحديد مصيرهما. وأضاف أن أجيرى سبق أن طلب خوض المباريات الودية على استاد القاهرة، لكونه مستضيف مباريات المنتخب في البطولة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل اللجنة المنظمة، خشية تعرض أرضية الملعب للإتلاف، وأكد أن جميع المباريات الودية ستقام بملعب تدريب المنتخب وهو استاد الكلية الحربية، على أن يقام التدريب الرئيسى فقط والذى يسبق المباريات باستاد القاهرة ويكون للمنتخبين في أوقات مختلفة. على صعيد آخر، أكد مدير المنتخب أن الجهاز الفنى استقر على اختيار فندق الميرديان لاستضافة المنتخب خلال مباريات البطولة، على أن يشهد ملعب استاد الكلية الحربية، تدريبات المنتخب والمباريات الودية بعد رفض اللجنة المنظمة إقامة هذه المباريات على أرض استاد القاهرة. وكشف مصدر قريب من الجهاز الفنى أن أجيرى استقر بشكل كبير على عودة بعض اللاعبين للمنتخب، في مقدمتهم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز بعد ظهوره بمستوى طيب خلال مباريات فريقه الأخيرة، وكشف المصدر أن هناك لاعبين ممن كانوا في معسكر المنتخب الأخير، والذى خاض من خلاله مباراتى النيجر ونيجيريا، سيتم استبعادهم من المعسكر المقبل، لعدم حاجة المنتخب لجهودهم الفترة المقبلة.