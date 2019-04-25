شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يرهن بقاء أو رحيل الجهاز المعاون بلقاء بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر رأى مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، على أن تكون مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، هي فرصة لتحديد مدى التعاقد مع مدير فنى جديد، أو استمرار الجهاز المعاون، بقيادة جمال عمر.

ووفقا لمحمد مجد، المشرف على فريق الكرة، ورئيس لجنة التعاقدات بالنادى، فإن إدارة النادى أمامها وقت كبير عقب لقاء بيراميدز يصل لشهر كامل، تستطيع من خلاله الإدارة التروى في اختيار المدير الفنى، وقال: منحنا الثقة كاملة للجهاز المعاون لطلعت يوسف، الذي رحل عن الفريق، والمكون من جمال عمر وأحمد حسام وهانى سعيد في قيادة الفريق أمام بيراميدز، وكلنا ثقة في النادى بالجهاز المعاون في تحقيق نتيجة إيجابية، وتابع: نأمل في تحقيق الفوز حتى يتم تجديد الثقة في الجهاز الفنى المعاون من أجل استكمال الموسم.

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في سياق آخر، يواصل الفريق تدريباته اليومية استعدادا لمباراة بيراميدز، حيث طالب جمال عمر، المدير الفنى المؤقت للفريق، بالدخول في معسكر مبكر استعدادا للمباراة، من أجل علاج بعض الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في المباريات الأخيرة وأدت لسوء وتواضع النتائج وابتعاد الفريق عن المربع الذهبى.

وأكد جمال عمر أنه فضل الدخول في معسكر مبكر استعدادا للمباراة المقبلة، من أجل اختيار مجموعة اللاعبين الأجهز فنيا للمباراة، وعلاج بعض الأخطاء والسلبيات التي ظهرت مؤخرا، وقال: برغم صعوبة اللقاء إلا أن لدينا ولدى اللاعبين إصرارا كبيرا في تحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقف الفريق في المسابقة وتكون نقطة انطلاق المقاصة نحو المربع الذهبى، وأضاف: لا يشغل ذهنى حاليا مسألة قيادة الفريق مؤقتا، أو بصفة دائمة، ولكن ما يشغلنى حقا هو استعادة الفريق لمكانته واستعادة ذاكرة الانتصارات.

ووجّه محمد مجد الشكر لطلعت يوسف، المدير الفنى السابق للفريق، على ما بذله خلال الفترة الماضية. وأوضح مجد ثقة مجلس المقاصة في إمكانيات الجهاز واللاعبين وقدرتهم على عبور تلك المرحلة، والعودة إلى المربع الذهبى خلال المرحلة المتبقية بالدورى. وتحدث لاعبو المقاصة الكبار هانى سعيد وأحمد عبدالعزيز مودى وحسنى فتحى خلال الجلسة، وأكدوا استعداد اللاعبين لتحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة ليكونوا عند حسن ظن مجلس الإدارة والجهاز الفنى وجماهير المقاصة بالفيوم، مؤكدين بذل أقصى جهد لتحسين النتائج والعمل على العودة للمربع الذهبى.