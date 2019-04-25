جدة - عمرو شويل وادى دجلة نظيره الاسماعيلى فى مباراة قوية بالدوري المصري

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام حيث يستضيف وادى دجلة نظيره الاسماعيلى مع دقات الخامسة عصراً على ستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد أن خسر الدراويش من الزمالك بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل وادى دجلة مع المقاولون العرب سلبياً.

Advertisements

وادى دجلة نظيره الاسماعيلى

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 28 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 42 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .