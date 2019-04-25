شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضيفاً ثقيلا على وادى دجلة بستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، حيث يستضيف وادى دجلة نظيره الإسماعيلى مع دقات الخامسة عصراً على ستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد أن خسر الدراويش من الزمالك بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل وادى دجلة مع المقاولون العرب سلبياً .

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 28 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 42 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

وحرص البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى على تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصارات وضرورة حصد مقعد مميز يليق باسم النادى وجماهيريته ، كما طالب سيدومير لاعبيه بأهمية اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لابديل فيها عن الفوز لاسعاد الجماهير ، ومن جانبهم تعهد اللاعبون ببذل قصارى جهدهم لعودة الانتصارات مجددا وتعويض النتائج السلبية التى تحققت بالجولات الماضية بداية من مواجهة الليلة، فيما يتمسك اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة بخطف النقاط الثلاث لدخول منطقة الامان والابتعاد عن شبح الهبوط الذى لازم الفريق لفترة طويلة هذا الموسم .

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