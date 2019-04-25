موعد مباراة الهلال والتعاون القادمة في مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019

موعد مباراة الهلال والتعاون القادمة، وذلك في موعد مباراة الهلال القادمة، في مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019، ومباراة الزعيم والتعاون، ستجمع الفريقين على أرضية ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في المواجهة التي يطمح من خلالها، كل طرف إلى تحقيق نتيجة الفوز، من أجل التأهل إلى موعد المباراة النهائية للبطولة.

مباراة الهلال والتعاون القادمة

جاء في جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2019، أنه موعد مباراة الهلال والتعاون القادمة، سيكون يوم الجمعة الموافق ل ل 26 أبريل 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السادسة مساء، بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الثامنة من ليلة يوم الجمعة، بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان.

أما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون مباشرة، ستكون هي قناة السعودية الرياضية HD المفتوحة، كما ستعرض المباراة، على قنوات تطبيق دوري بلس أش دي.

وقبل موعد مباراة الهلال القادمة في دور النصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشرفين، كان نادي التعاون، تجاوز الدور الماضي، على حساب الوحدة، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

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وفي المقابل، قبل موعد مباراة التعاون القادمة، الزعيم تجاوز دور الثمانية، على حساب الاتفاق، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تجدون هنا:

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال أسيا 2019.

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة القادمة.