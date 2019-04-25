رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل وزوجته خارج أسوار السجن

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية، قرارها بإطلاق سراح الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني، ساندرو روسيل، بالإضافة إلى 5 أشخاص أخرين كانوا متهمين بارتكاب جريمة غسل أموال؛ لعدم كفاية أدلة الإدانة.
النيابة العامة الإسبانية، كانت قد عدلت عن مدة العقوبة التي طالبت بتوقيعها ابتداء على روسيل وخفضت المدة إلى 6 سنوات، لكن المحكمة أقرت بأحقيته في الحصول على “إفراج مشروط”، بعد أن قضى عامين في الحبس الاحتياطي.
كارمن لاميلا، القاضي في المحكمة الوطنية الإسبانية، كان قد امر بمحاكمة ساندرو روسيل، وزوجته مارتا بينيدا، وأربعة أشخاص آخرين، للتحقيق في قضية غسيل أموال بمبلغ يقارب الـ 20 مليون يورو حصل عليها من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
ساندرو روسيل، واجه اتهامات في قضية غسيل أموال وأعمال إجرامية مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بذلك المبلغ، وطلب القاضي كارمن لاميلا - بحسب ما نشرت وسائل إعلام إسبانية - تقديم سند بقيمة 78.6 مليون دولار خلال 24 ساعة وذلك كضمان.
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