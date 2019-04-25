شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر يطبق مبادئه التربوية بعد أزمة لاعبي كرة الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذ مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، العديد من القرارت الرادعة بشأن أزمة لاعبى والجهاز الفنى لكرة الماء بالنادى والأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الفريق أمام الجزيرة في بطولة الجمهورية لكرة الماء، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد مساء، الثلاثاء.

وأكد النادى اعتماده على ميراث النادى الأهلى التاريخى، واتساقًا مع قيمه ومبادئه الأخلاقية والتربوية التي يتمسّك بها على مر العصور، قبل سعيه إلى حصد البطولات، وبناءً على التحقيقات الدقيقة والشاملة التي جرت بمعرفة الإدارات المعنية بالنادى مع جميع أفراد جهاز كرة الماء ولاعبى الفريق الأول، قرر المجلس شطب اللاعب مهند جمال، وإيقاف محمد مروان لمدة موسم رياضى، رغم عدم معاقبته من جانب اتحاد السباحة، والوضع نفسه لزميله محمد نبيه، كما تم إيقاف كل من أحمد رياض ومحمود طارق موسمًا رياضيًا، وإيقاف كل من محمد أسامة ويحيى علاء توفيق ومحمود إيهاب لمدة 3 أشهر، وإيقاف كريم جمال ستة أشهر.

وأكد النادى الأهلى أنه يهيب بالأندية الرياضية كافة أن تكون حريصة على إعلاء قيم الروح الرياضية والتمسك بالأخلاق الحميدة، قبل أن تضم إلى صفوفها لاعبين لا يتمتعون بالسلوك القويم والروح الرياضية التي ينبغى توافرها وغرسها في جميع اللاعبين. ومن المقرر أن يرسل النادى الأهلى مذكرة لاتحاد السباحة بنتائج التحقيقات والعقوبات التي وقّعها، وسوف يطلب إعادة النظر في بعض القرارات التي اتخذها اتحاد السباحة، ومثلت ظلمًا لبعض اللاعبين وللنادى.