شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة لمدافع الاتحاد السكندري بعد إصابته في تجربة «ميدو» قبل مواجهة النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح الفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى فريق ميدو للبويات، أحد أندية دورى القسم الرابع، بنصف دستة أهداف في مباراة تجريبية، حرص زعيم الثغر على أدائها قبل مواجهته أمام النجوم في الدورى، والتى تأتى في إطار منافسات المرحلة 31 للدورى، وتقام يوم 30 إبريل الجارى.

من جهته، أكد حلمى طولان، المدير الفنى للاتحاد، أن الهدف من خوض التجارب الودية هو دخول كل اللاعبين أجواء المباريات وتجهيز الجميع حتى يمكن الاستعانة بأى منهم، تحسبا لأى ظروف، وأن مواجهة أندية من الدرجة الثالثة يمنح الفرصة والمساحة في تنفيذ خطط فنية داخل الملعب، وهو ما تم الاتفاق عليه، وتابع طولان بأن التجربة حققت الفائدة منها بغض النظر عن النتيجة. وفى نفس السياق، قال الدكتور عمرو الاشلم، طبيب الفريق، إن إصابة الظهير الأيمن هشام صلاح الأولية خلال تجربة ميدو هي جزع في الكاحل، وأضاف أنه سيتم عمل أشعة أخرى للاعب، اليوم، وكان هشام صلاح قد أصيب في المواجهة الودية، ويجرى هشام صلاح أشعة على قدمه خلال ساعات لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

يذكر أن نادى الاتحاد قد تعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي المصرية للاتصالات. وعلى الجانب المقابل، نفى الجهاز الفنى لفريق الكرة إيقاف اللاعب رزاق سيسيه مباراة النجوم القادمة بسبب الرعونة والاستهتار في إنهاء الفرص في مباراة المقاصة السابقة، حيث أشار وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالاتحاد، إلى أن عقوبة سيسيه مالية فقط وهو ما يتوافق مع الاحتراف.