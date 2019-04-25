شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات في مواجهة المصري الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أملاً في استعادة الانتصارات، يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختباراً صعباً، اليوم «الخميس»، حينما يلتقى مع نظيره المصرى، عند الثامنة مساء على أرض ملعب استاد المكس، بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 لبطولة الدورى الممتاز.

يسعى المارد الأحمر لحصد الثلاث نقاط وتعويض الهزيمة في المباراة السابقة أمام بيراميدز، وتقليص فارق النقاط مع بيراميدز، متصدر المسابقة، برصيد 63 نقطة، حيث يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة، والفوز سيدفعه لاحتلال الوصافة بعد تعثر الزمالك، بالخسارة أمام بيراميدز، ولا شك أن المباراة ستأخذ طابع الإثارة لرغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز، خصوصاً أن المصرى يريد تأكيد جدارته في الدورى والحفاظ على المربع الذهبى، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المقاولون العرب، صاحب المركز الخامس، فضلاً عن رغبة إيهاب جلال في إلحاق الهزيمة بقطبى الكرة المصرى، بعدما تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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وحرص مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، على علاج بعض السلبيات التي طرأت على أداء الفريق خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في التمركز الدفاعى، فضلاً عن إهدار الفرص السهلة، وحذر اللاعبين من الرعونة أمام المرمى، حتى لا تكلف الفريق نتيجة سلبية، كما حدث أمام بيراميدز بعدما تسابق اللاعبون في إهدار الفرص السهلة، وفى النهاية خسر الفريق، كما حرص الجهاز الفنى على مشاهدة المباريات الأخيرة للنادى المصرى، بصحبة الجهاز الفنى واللاعبين، للوقوف على مواطن القوة والضعف بالفريق، والتأكيد على مهام كل لاعب، ومنح الجهاز الفنى تعليمات مشددة على لاعبى الدفاع بفرض رقابة لصيقة على مفاتيح القوة الهجومية للمصرى، المتمثلة في المهاجم النيجيرى أوستن أموتو، ومحمود وادى، وإسلام عيسى، المثلث الهجومى الخطير للمصرى، كما يدخل الفريق مواجهة اليوم وهو مفتقد للعديد من العناصر الأساسية بداعى الإصابة والإيقاف، على رأسهم محمد الشناوى، وحسام عاشور، وعمرو السولية، ومحمد هانى، فيما دخل في قائمة المباراة الثنائى أحمد الشيخ وباسم على للمرة الأولى منذ فترة طويلة، كما عاد رمضان صبحى من الإصابة في العضلة الأمامية وبات جاهزاً للمباراة وتبقى مشاركته وفقاً للرؤية الفنية لمارتن لاسارتى.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من: على لطفى في حراسة المرمى، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، على معلول، أحمد فتحى، حمدى فتحى، هشام محمد، جيرالدو، حسين الشحات، جونيور أجاى، وليد أزارو.

وعلى الجانب الآخر، أنهى المصرى تدريباته خلال الفترة الماضية، تحت قيادة إيهاب جلال، المدير الفنى، وخاض العديد من المباريات الودية استعداداً للأهلى، وكان آخرها الفوز على نجمة سينا بثمانية أهداف مقابل هدف، اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين، واستقر على طريقة اللعب والتشكيل اللذين سيخوض بهما المباراة، وحذر الجهاز الفنى اللاعبين من الاندفاع للهجوم، على حساب الالتزام الدفاعى، ووفقاً لتدريبات الفريق الماضية فإن الجهاز الفنى سيعتمد على غلق المساحات في وسط الملعب، والاعتماد على سرعات إسلام عسى وأوستن أموتو في شن الهجمات المرتدة، وشدد الجهاز الفنى للاعبين في المران الأخير على ثقته في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب. ومن المنتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم كلا من أحمد مسعود في حراسة المرمى، كريم العراقى وأحمد شوشة وإسلام أبوسليمة ومحمود حمد، إيزى إيمكا وإسلام عطية وإسلام عيسى وسعيدو سنبورى، محمود وادى وأوستين أموتو.