شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي «الجريح» يبحث تصحيح الأوضاع أمام وادي دجلة في الجولة الثلاثين للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي مع نظيره وادي دجلة في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الثلاثين لبطولة الدورى الممتاز.

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يدخل الإسماعيلى الشهير بـ«الدراويش» المباراة وسط ظروف صعبة بسبب نزيف النقاط الذي أثر على وضعه بجدول الترتيب عقب خسارته الأخيرة من الزمالك بهدفين للاشىء ليتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السابع، ما وضع الجهاز الفنى بقيادة سدومير يانفيسكى في حرج أمام إدارة النادى والجماهير،وتعتبر مواجهة اليوم فرصة لمصالحة عشاق الدراويش ومنح الجهاز الفنى صك النجاة من المقصلة التي تطارده. تحضيرات الفريق جاءت قوية وحماسية من جانب اللاعبين الذين تسابقوا لنيل ثقة المدير الفنى، أملا في المشاركة كما تضمنت التدريبات الأخيرة التسديدات بعيدة المدى باعتبارها أحد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف في شباك المنافس، كما تطرقت التدريبات على التسليم والتسلم في المساحات الضيقة.

على الجانب الآخر، يرفع وادى دجلة بقيادة تاكيس جونياس، شعار التحدى لرغبته في تخطى عقبة الدراويش لاضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيد الفريق لتحسين وضعه في الجدول ويحتل الفريق المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة، وحرص المدير الفنى على استغلال الفترة الماضية لعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها وذلك خلال التجارب الودية التي خاضها الفريق بعد تأجيل مباراته مع الزمالك. التي كان مقررًا لها، 14 إبريل الجارى، بسبب مواجهة الأبيض لفريق حسنية أغادير المغربى في إياب الكونفدرالية الإفريقية.

واطمأن المدير الفنى لدجلة، على الحالة الفنية، والبدنية للاعبين، خلال فترة التوقف الطويلة.