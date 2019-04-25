هيئة الرياضة تكشف تفاصيل «رالي داكار»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تكشف الهيئة العامة للرياضة عند الساعة الثالثة من مساء اليوم (الخميس) تفاصيل إقامة أولى فعاليات رالي داكار العالمي 2020، الذي سيقام للمرة الأولى في قارة آسيا على أراضي المملكة العربية تكشف الهيئة العامة للرياضة عند الساعة الثالثة من مساء اليوم (الخميس) تفاصيل إقامة أولى فعاليات رالي داكار العالمي 2020، الذي سيقام للمرة الأولى في قارة آسيا على أراضي المملكة العربية السعودية ، بعد 40 عاماً قضاها الرالي العالمي في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وسيعلن رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، والرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رينينجر، ومدير سباق رالي داكار ديفيد كاستيرا، والمدير التنفيذي للشركة المالكة لسباق داكاريان لامونير، عن مزيد من التفاصيل الخاصة برالي داكار في مؤتمر صحفي سيقام اليوم في منطقة القدية بالقرب من الرياض. وتتخلل المؤتمر الصحفي مقاطع مرئية تشرح تاريخ رالي داكار الذي انطلق عام 1979 من العاصمة الفرنسية باتجاه داكار عاصمة السنغال، قبل أن ينتقل في عام 2009 إلى أمريكا الجنوبية، ليحل ضيفاً على تشيلي والأرجنتين حتى عام 2019، قبل أن يكتب رالي داكار فصلاً جديداً عندما يحل ضيفاً على «السعودية»، كما سيكشف على هامش المؤتمر الصحفي عن مسار الرالي الذي يعد الأطول في تاريخ السباق.



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