شكرا لقرائتكم الكاف يضم أحمد حسام طه لقائمة الحكام المشاركين في أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحمد حسام طه ينضم لحكام أمم أفريقيا

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، ضم المساعد المصرى أحمد حسام طه، لقائمة الحكام المشاركين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى ستقام فى مصر.

ويسافر طه بصحبة الحكام المشاركين فى بطولة إلى المغرب للمشاركة فى معسكر يبدأ من بعد غدٍ السبت وحتى يوم 5 مايو المقبل لإعداد الحكام للبطولة وتدريبهم على تطبيق تقنية الفيديو.

ويطير طه بصحبة الحكام المشاركين فى البطولة إلى المغرب للمشاركة فى معسكر يبدأ من بعد غدٍ السبت وحتى يوم 5 مايو المقبل لإعداد الحكام للبطولة وتدريبهم على تطبيق تقنية ألفيديو. حكام أمم أفريقيا كشف الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، عن قائمة الحكام المرشحين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر الصيف المقبل. كشف الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، عن قائمة الحكام المرشحين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر الصيف المقبل.

وشهدت القائمة مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد الحكم الجزائرى الشهير مهدى عبيد حكم مباراة الأهلى والترجى التونسى فى ذهاب نهائى بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والذى ثارت بشأنه العديد من التساؤلات خلال ألفترة الماضية.

أحمد حسام طه ينضم لحكام أمم أفريقيا كما شهدت القائمة استبعاد الحكم الدولى ابراهيم نور الدين من قائمة الحكام المرشحين. وضمت القائمة 3 حكام مصريين أساسيين للساحة هم جهاد جريشة ومحمود البنا وأمين عمر ، بالإضافة إلى حكمين راية هما تحسين ابو السادات ومحمود أبو الرجال. وضمت القائمة 3 حكام مصريين أساسيين للساحة هم جهاد جريشة ومحمود البنا وأمين عمر ، بالإضافة إلى حكمين راية هما تحسين ابو السادات ومحمود أبو الرجال.

بينما جاءت القائمة بالكامل مكونة من 27 حكمًا للساحة، و29 للراية.

وضمت القائمة الحكم الأنجولى هيلدر مارتينيز الذى ادار مباراة الزمالك وحسنية أغادير.

ومن المقرر ان يحضر الحكام المختارون معسكر بالمغرب استعدادًا للبطولة القارية التى تنطلق 21 يونيو المقبل وبمشاركة 24 منتخبًا أفريقيا لأول مرة فى التاريخ بعد اعتماد المكتب التنفيذى للاتحاد الافريقى لكرة القدم النظام الجديد للبطولة.

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أحمد حسام طه ينضم لحكام أمم أفريقيا

مجموعات امم افريقيا 2019

وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة فى البطولة على النحو التإلى:

المجموعة الأولى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثانية: غينيا وبوروندى ومدغشقر ونيجيريا.

المجموعة الثالثة: السنغال وتنزانيا وكينيا والجزائر

المجموعة الرابعة: نامبيا، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، المغرب.

المجموعة الخامسة: تونس وأنجولا وموريتانيا ومالي

المجموعة السادسة: الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيسأو