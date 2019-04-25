مصر تخوض وديتين قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

اعتمد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب المصري برنامج المباريات الودية للمنتخب المصري الأول قبل مشاركته في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وقال المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن الجهاز الفني للفريق استقر على ملاقاة منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و 16 يونيو على الترتيب بستاد برج العرب، بعد العرض على المهندس هاني أبو ريدة المشرف العام على المنتخب الذي استعرض مع خافيير أجيري المدير الفني للفريق الأسباب الفنية للاختيار.

وكان منتخبا تنزانيا وغينيا قد أبديا موافقتيهما للقاء المنتخب المصري ضمن عدة موافقات حصلت عليها إدارة الفريق خلال الاتصالات التي أجرتها وشملت أغلب الفرق المتأهلة للبطولة فيما عدا الفرق الثلاثة التي تشارك مصر في مجموعتها.