بايرن يضرب موعدا مع لايبزيغ في كأس ألمانيا

تأهل بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على فيردر بريمن 3 – 2، يوم الأربعاء، في مباراة الدور قبل النهائي للمسابقة.

وتأهل الفريق البافاري لمواجهة لايبزيغ في المباراة النهائية التي تقام في 25 مايو المقبل، على ملعب برلين الأوليمبي.

وتقدم بايرن في الدقيقة 36 عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي ، ثم عزز توماس مولر تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 63، ورفض الفريق المضيف أن يرفع راية الاستسلام، فسجل هدفين عن طريق يويا أوساكو في الدقيقة 74 و ميلوت ريشكا في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 80 من زمن المباراة عاد ليفاندوفسكي ليسجل هدف التأهل لفريقه من ركلة جزاء.