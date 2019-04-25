تأهل بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على فيردر بريمن 3 – 2، يوم الأربعاء، في مباراة الدور قبل النهائي للمسابقة.
وتأهل الفريق البافاري لمواجهة لايبزيغ في المباراة النهائية التي تقام في 25 مايو المقبل، على ملعب برلين الأوليمبي.
وتقدم بايرن في الدقيقة 36 عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي ، ثم عزز توماس مولر تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 63، ورفض الفريق المضيف أن يرفع راية الاستسلام، فسجل هدفين عن طريق يويا أوساكو في الدقيقة 74 و ميلوت ريشكا في الدقيقة 75.
وفي الدقيقة 80 من زمن المباراة عاد ليفاندوفسكي ليسجل هدف التأهل لفريقه من ركلة جزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن يضرب موعدا مع لايبزيغ في كأس ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.