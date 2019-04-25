جماهير ليفربول تطالب بايقاف نجم مانشستر سيتي بسبب الكونغ فو

طالبت جماهير مانشستر يونايتد وليفربول الاتحاد الإنجليزي بإيقاف دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي بعد تدخله الخطير الذي قام به على بيريرا لاعب مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن مؤجلات الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
وكان سيلفا قد قام بتدخل خطير على بيريرا أشبه بالكونج فو، لم يتحسب عليها حكم المباراة شئ، مما أغضب جماهير مانشستر يونايتد وليفربول بسببتغاضي الحكم عنها، مطالبين بإيقاف اللاعب الإسباني لمدة 3 مباريات.
وكان أندريه جوميز لاعب إيفرتون قد قام بتدخل خطير مشابه له على مهاجم فولهام، ألكسندر ميتروفيتش، ليتم إيقافه لمدة 3 مباريات.
وقال جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد السابق، ومحلل شبكة سكاي سبورتس أن تدخل سيلفا كان سيئًا، هو كان محظوظًا جدًا لعدم طرده، الحكم رأى
وأضاف:" هو لاعب رائع وذكي، لكنه كان ليس طبيعيًا ان تراه يقوم بالتدخل الأشبه بالكونج فو".
وعبرت جماهير مان يونايتد وليفربول عن غضبها بعد عدم احتساب الحكم لشئ حينها .
وتمكن مانشستر سيتي من الفوز على مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
وبتلك النتيجة انتزع مانشستر سيتي الصدارة من ليفربول، بعدما رفع رصيده إلى 89 نقطة، في حين هبط ليفربول إلى المركز الثاني برصيد 88 نقطة، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة، في المركز السادس.
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