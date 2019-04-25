رياضة | لأول مرة.. 3 أرقام سلبية لمانشستر يونايتد بعد السقوط أمام السيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. 3 أرقام سلبية لمانشستر يونايتد بعد السقوط أمام السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر مانشستر يونايتد من نظيره مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل مساء الأربعاء وجاء ذلك خلال المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب أولد ترافورد في الجولة 31 من الدوري الانجليزي.

وجاءت ثنائية السيتي في شباك مانشستر يونايتد عن طريق الثنائي؛ سيلفا والألماني الشاب ليروي ساني، ليحصد الأزرق 3 نقاط غالية ويصل للنقطة 89 في الصدارة ويحافظ على فارق النقطة مع ليفربول.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد حالياً المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة بعد خوض 35 مباراة حتى الآن.

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ولأول مرة يقع اليونايتد في فخ عدد من الأرقام السلبية بعد خسارته في هذه المباراة:

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