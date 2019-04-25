رياضة | اتحاد الكرة: 30 ألف مشجع للزمالك في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: 30 ألف مشجع للزمالك في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بأنه من المتوقع حضور 30 ألف مشجع من جمهور الزمالك في الدور قبل النهائي في الكونفدرالية.

وقال سويلم في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"تم نقل ملعب مباراة الأهلي والمصري إلى استاد المكس قبلها ب 72 ساعة وهذه هي مباراة الأهلي".

وأضاف :"الجماهير سيكونون أعضاء جمعية عمومية بالإضافة إلى الصحفيين".

واختتم سويلم تصريحاته قائلاً :"من الممكن أن تكون هناك موافقة لحضور 30 ألف مع من جمهور الزمالك في الكونفدرالية".