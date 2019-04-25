رياضة | جوارديولا : أمامنا عمل كبير لم ينتهي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا : أمامنا عمل كبير لم ينتهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على العمل الكبير الذي قام به اللاعبين اليوم الاربعاء بعد أن حسموا الديربي ضد الغريم مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في البريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحات متلفزة بعد المباراة مباشرةً أن الفريق أبلى بلاءً حسناً في المباراة وكل اللاعبين كانوا على قدر كبير من المسؤولية لكن يتبقى أمامنا الكثير من الوقت من أجل حسم الفوز بالبطولة التي هي على بعد ثلاثة لقاءات.

وأردف بيب أنه يجب على الفريق الآن الإستعداد للمباراة المقبلة خاصةً وأن ليفربول لديه نفس الدافع الخاص بحسم اللقب وستتضح الأمور خلال الشهر المقبل.

وأنهى حديثه عن الطريقة التي إستطاع بها إيقاف سرعات مهاجمي مانشستر يونايتد واكد أنه أرهقهم في الشوط الاول ودخلوا النصف الثاني من المباراة منهكين ما جعلهم خارج نطاق الخدمة.