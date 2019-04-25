رياضة | جوارديولا يتحدث عن الفوز بديربي مانشستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتحدث عن الفوز بديربي مانشستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، عن فوزه المستحق مساء الأربعاء على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في الدوري الانجليزي الممتاز ليتصدر المسابقة برصيد 89 نقطة متفوقاً على ليفربول.

وقال جوراديولا عقب نهاية المباراة: "أعتقد أننا مررنا بأيام صعبة حقاً، لا يمكنكم تخيّل ما حدث بعد خروجنا من دوري الابطال بعد أن كنا نظن أننا تاهلنا، كانت لحظات قاسية جداً، ثم انتصرنا على توتنهام بأداء باهت وأتينا إلى هنا والجميع يترقب".

وتابع: "يالهم من لاعبين رائعين، بعد كل مامررنا به والضغوطات التي مررنا بها نأتي إلى هنا وننتصر، بالنسبة لي لايوجد شيء يغيّر رأيي في هؤلاء الشبان، إحترامي لهم".

Advertisements

وأضاف: "عادة عن الفوز بمباراة ديربي يجب ان تحتفل وتستمتع ولكن أمرت اللاعبين بأن يبقوا هادئين ومركزين، أخبرتهم أن لا يقرؤا الصحف غداً ولايشاهدوا التلفاز ولايستمعوا للراديو، فقط البقاء هادئين والاسترخاء والنوم قدر الإمكان، آمل أن يفعلوا ذلك".

وعن صراع اللقب، قال: "كلا الفريقين يستحقوا الفوز بالبريميرليج (مان سيتي - ليفربول) الفريق الذي سيخسر اللقب لايجب أن يحزن كثيراً لأنه قدم كل شيء".

واستطرد: "بعدما فزنا باللقب الموسم الماضي وحققنا 100 نقطة أخبرتكم أن هذا سيرفع من مستوى البريميرليج وهذا ماحدث، الآن لدينا 89 نقطة وتبقى 3 جولات ولم نضمن الفوز باللقب".