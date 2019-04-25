رياضة | راشفورد يكشف سبب خسارة الديربي أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راشفورد يكشف سبب خسارة الديربي أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏‎أكد ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد، إن فريقه لم يلعب الليلة أمام السيتي كما يلعب فريق يمثل مانشستر يونايتد، مشيراً إلى أنه يشعر أن هذا يحدث خلال الأسبوعين الأخيرين أيضًا.

وحقق مانشستر سيتي فوزا هاما أمام فريق مانشستر يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال راشفورد في تصريحات صحفية عقب المباراة : " نحن مُحبطون لأننا لا نلعب كما كنا نلعب في يناير، فلننسى الدوري و (توب فور) ودوري الأبطال، (أنا أتحدث) عن اللعب كفريق يمثل مانشستر يونايتد، نحن لم نفعل ذلك الليلة".

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وأضاف : "علينا أن نلعب كما ينبغي لفريق يمثل هذا النادي أن يلعب ما نقدمه ليس جيدًا كفاية، ‏وعلينا أن نكون صادقين مع أنفسنا المسألة تكمن في محاولة تحسين مستويات بعضنا البعض".

وتابع : "نحن فريق ولن نوجه اللوم أو ننتقد شخصًا واحدًا فقط، واليوم سيتي أتى لملعبنا وفاز علينا، وهذا أمر محبط بالنسبة لي كمشجع ليونايتد، ودائمًا ما قلت أنها أكثر من مجرد مباراة".

وواصل : "‏ بالطبع ما زال هناك أمل للتأهل للأبطال ولكن (مايشغلني) هو أننا ينبغي أن نلعب بشكل أفضل ونُظهر للناس من هو مانشستر يونايتد، ولكن في الأسابيع الأخيرة ما نقدمه بعيد كل البعد عن ذلك".