رياضة | سولشاير يصدم جماهير مانشستر يونايتد بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يصدم جماهير مانشستر يونايتد بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏‎أشار أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن فريقه حصل على ردة فعل جيدة من الجماهير، ولكن في نهاية المطاف خسروا المباراة من فريق أفضل.

وحقق مانشستر سيتي فوزا هاما أمام فريق مانشستر يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية عقب المباراة : " هناك فارق في الإمكانيات، ولقد حدد سيتي المعيار وكوننا نعيش في مانشستر لا يمكن أن نرضى بهذا، وعلينا تقليص الفجوة وتجاوزهم".

وتابع : "‏لا يمكن القول أن أي من اللاعبين لم يركض اليوم وكانت هناك رغبة وتركيز علينا فقط مواصلة العمل، ‏وعندما نمر بفترة مثل هذه علينا التماسك سويًا ومواصلة العمل، علينا العودة والقتال يوم الأحد أمام تشيلسي".