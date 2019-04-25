رياضة | ساني: جوراديولا يساعدنا.. وتعرضنا لبعض المشاكل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساني: جوراديولا يساعدنا.. وتعرضنا لبعض المشاكل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب ليروي ساني نجم نادي مانشستر سيتي، على سعادته بالفوز على اليونايتد بهدفين وذلك في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية السيتي في شباك الشياطين عن طريق سيلفا وساني، ويتواجد الأزرق حالياً في المركز الأول بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة متفوقاً على ليفربول بنقطة واحدة.

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وقال ساني عقب نهاية المباراة: "كانت مباراة صعبة حقاً، في الشوط الأول تعرضنا لبعض المشاكل ولكن كنا صبورين وانهينا المباراة بشكل جيد".

وتابع: "جوارديولا دائماً يحاول مساعدتنا على رؤية ما لا نستطيع رؤيته في الملعب، بين الشوطين تحدثنا عن بعض الأمثلة".

وأضاف: "في كل مباراة لا أكون فيها ضمن التشكيلة الأساسية أنتظر استدعاء المدرب لي خصوصاً في مثل هذه المباراة، عندما مرر لي رحيم الكرة كان يجب علي أن أتفاعل معها بسرعة وأتت التسديدة، نحن نحاول الاستمتاع والعمل بجد".