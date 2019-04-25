رياضة | كومباني: لم ينتهي أي شيء ولدينا مواجهة صعبة ضد بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كومباني: لم ينتهي أي شيء ولدينا مواجهة صعبة ضد بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فينسنت كومباني مدافع نادي مانشستر سيتي، على أن لقب البريميرليج يقترب من السيتي بعد الفوز المستحق على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين بالجولة 31 من المسابقة.

وقال كومباني عقب نهاية المباراة: "لم نبدأ بالطريقة التي نريد، في الشوط الثاني وصلنا إلى الايقاع الذي نريده وسجلنا هدفين، في هذه الفترة الحاسمة من الموسم يجب أن نبقى مركزين".

وتابع: "لم ينتهي أي شيء حتى الآن، تنتظرنا مباراة صعبة جداً أمام بيرنلي خارج ملعبنا، يجب أن نتعامل مع المباراة بنفس الطريقة ونلعب للفوز، الآن الأمور في أيدينا ونحن بحاجة إلى 3 انتصارات، يجب أن نستعد جيداً".

ويتواجد نادي مانشستر سيتي حالياً في المركز الأول بجدول ترتيب فرق بطلوة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة متفوقاً على ليفربول بنقطة واحدة.