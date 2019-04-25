رياضة | أول تعليق من جوارديولا بعد الفوز على مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من جوارديولا بعد الفوز على مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه بهدفين مقابل لا شيء على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب أولد ترافورد لحساب مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

وقال جوارديولا أن الفريق لم يضمن بعد التتويج بلقب الدوري تتبقى ثلاثة جولات ويجب الفوز بهم جميعاً وعدم التفريط في أي نقاط لضمان التتويج.

وعن الطريقة التي نجح بها في الخروج بشباك نظيفة أكد أن الشوط الثاني هو كلمة السر حيث نجح اللاعبون في إيقاف سرعات لينجارد وراشفورد.

وعن المباراة القادمة أنهى بيب حديثه أنه يجب على اللاعبين الإستراحة الآن قبل التوجه إلى بيرنلي خاصة أن المباراة ستكون صعبة للغاية.