رياضة | مانشستر زرقاء.. جوارديولا يُصبح عقدة جماهير اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر زرقاء.. جوارديولا يُصبح عقدة جماهير اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي مانشستر سيتي فوزاً هاماً على مانشستر يونايتد مساء الأربعاء بهدفين دون مقابل ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية السيتي في شباك مانشستر يونايتد عن طريق برناردو سيلفا وليروي ساني خلال الدقيقتين 54 و66 من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب الأولد ترافورد.

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وأصبح بيب جوارديولا هو أول مدرب في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز يربح 3 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في معقله الأولد ترافورد.

كما نجح مانشستر سيتي في الفوز بـ 7 مباريات في أولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، وهو أكثر من أي فريق آخر.

ويحتل نادي مانشستر سيتي حالياً المركز الأول بجدول ترتيب فرق بطلوة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة متفوقاً على ليفربول بنقطة واحدة.