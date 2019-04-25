رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة المصري البورسعيدي على ستاد المكس بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : علي لطفي

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خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - هشام محمد - صالح جمعة - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : وليد أزارو.