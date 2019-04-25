رياضة | بايرن ميونيخ يتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا ، وذلك بعد فوزه على فيردر بريمن 3 / 2، اليوم الأربعاء، في مباراة الدور قبل النهائي للمسابقة.

وتأهل الفريق البافاري لمواجهة لايبزج في المباراة النهائية التي تقام في 25 ايار / مايو المقبل، على ملعب برلين الأوليمبي.

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وتقدم بايرن في الدقيقة 36 عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي ، ثم عزز توماس مولر تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 63.

ورفض الفريق المضيف أن يرفع راية الاستسلام، فسجل هدفين عن طريق يويا أوساكو في الدقيقة 74 و ميلوت ريشكا في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 80 من زمن المباراة عاد ليفاندوفسكي ليسجل هدف التأهل لفريقه من ركلة جزاء.